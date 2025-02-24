Во Франции произошел взрыв на территории консульства России

Сообщается, что информации о пострадавших не поступало

Консульство РФ в Марселе (Фото: facebook.com/consulatrussiemarseille)

Во французском городе Марсель утром 24 февраля произошел взрыв на территории российского консульства. Об этом сообщает BFM со ссылкой на собеседников в полиции.

По имеющимся данным, инцидент произошел около 7:30. Неизвестные кинули в здание консульства две бутылки с зажигательной смесью.

Сообщается, что обе бутылки попали в сад дипломатической организации, пострадавших нет, нанесен материальный ущерб. На месте происшествия находятся около 30 пожарных и полицейских.

По информации TF1, на месте проводится операция по изучению бутылок со смесью. А генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сказал изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства.

Консульство РФ расположено на авеню Амбруаз-Паре, в восьмом округе. Здесь сосредоточено множество консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении и других.