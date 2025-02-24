Во Франции произошел взрыв на территории консульства России
Консульство РФ в Марселе (Фото: facebook.com/consulatrussiemarseille)

Во французском городе Марсель утром 24 февраля произошел взрыв на территории российского консульства. Об этом сообщает BFM со ссылкой на собеседников в полиции.

По имеющимся данным, инцидент произошел около 7:30. Неизвестные кинули в здание консульства две бутылки с зажигательной смесью.

Сообщается, что обе бутылки попали в сад дипломатической организации, пострадавших нет, нанесен материальный ущерб. На месте происшествия находятся около 30 пожарных и полицейских.

По информации TF1, на месте проводится операция по изучению бутылок со смесью. А генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сказал изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. 

Консульство РФ расположено на авеню Амбруаз-Паре, в восьмом округе. Здесь сосредоточено множество консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении и других.

  • 13 февраля под Москвой подорвали российские новейшие радиолокационные комплексы. 
  • В тот же день во Франции кинули гранату в бар. В результате инцидента более 10 раненых.
Читайте также
В Москве произошел взрыв в ЖК. Ликвидирован основатель оккупационного батальона "Арбат"
генконсульство Россиивзрывфранция