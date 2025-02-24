Во Франции произошел взрыв на территории консульства России
Во французском городе Марсель утром 24 февраля произошел взрыв на территории российского консульства. Об этом сообщает BFM со ссылкой на собеседников в полиции.
По имеющимся данным, инцидент произошел около 7:30. Неизвестные кинули в здание консульства две бутылки с зажигательной смесью.
Сообщается, что обе бутылки попали в сад дипломатической организации, пострадавших нет, нанесен материальный ущерб. На месте происшествия находятся около 30 пожарных и полицейских.
По информации TF1, на месте проводится операция по изучению бутылок со смесью. А генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сказал изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства.
Консульство РФ расположено на авеню Амбруаз-Паре, в восьмом округе. Здесь сосредоточено множество консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении и других.
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