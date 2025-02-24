У Франції стався вибух на території консульства Росії

Повідомляється, що інформації про постраждалих не надходило

Консульство РФ у Марселі (Фото: facebook.com/consulatrussiemarseille)

У французькому місті Марсель уранці 24 лютого стався вибух на території російського консульства. Про це повідомляє BFM із посиланням на співрозмовників у поліції.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними, інцидент стався близько 7:30. Невідомі кинули у будівлю консульства дві пляшки із запальною сумішшю.

Повідомляється, що обидві пляшки потрапили до саду дипломатичної організації, постраждалих немає, завдано матеріальних збитків. На місці події перебувають близько 30 пожежників та поліціянтів.

За інформацією TF1, на місці проводиться операція з вивчення пляшок із сумішшю. А генеральний консул Росії у Марселі Станіслав Оранський сказав виданню La Marseillaise, що вибух стався всередині консульства.

Консульство РФ розташоване на авеню Амбруаз-Паре, у восьмому окрузі. Тут зосереджено безліч консульств, зокрема Єгипту, Тунісу, Вірменії та інших.