Під Москвою підірвали російські новітні радіолокаційні комплекси – відео
Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси агресора. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони і показало відео.
Це сталося минулого тижня, у ніч проти 6 лютого.
На території військової частини 52116 у місті Долгопрудний Московської області вибухівка знищила два російські радіолокаційні комплекси "Валдай", призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА.
У ГУР наголосили, що це новітня розробка російського військово-промислового комплексу – перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії РФ.
Військова частина, де вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою, зазначили в розвідці.
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