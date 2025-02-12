ГУР та Збройні Сили здійснили кібератаку на нафтогазовий сектор Росії – джерело

Співрозмовник з розвідки зазначив, що можливі збитки окупантів становлять від десятків до сотень мільйонів доларів

Ілюстративне фото: ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки та Збройних Сил України провели успішну операцію проти нафтогазової сфери Росії, зокрема головного підряднику Газпрому. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

За його даними, 7-8 лютого під руйнівною атакою опинилися "Газстройпром", який бере участь у забезпеченні війни РФ проти України, а також удару зазнали 22 підприємства, які надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури країни-агресорки.

Йдеться про компанії "Газпром-автоматизация", "ГСП-комплектация", "Инфосервис регион", "Вектор Восток", "ССК газрегион", "ГСП центр", "ГСП-сервис", "ГСП-технологии", "ГСП-механизация", "ГСП-нефтегазпереработка", "ГСП-переработка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "Газстройпром-автотранспортное предприятие" та "ГСП-финанс".

Кіберфахівці вивели з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом 2000 терабайтів, непридатними до роботи залишилися понад 10 000 комп’ютерів співробітників критично важливих підприємств РФ, а робота усіх систем та сервісів була зупинена, наголосив співбесідник.

Згідно з його даними, можливі збитки цим компаніям становлять від десятків до сотень мільйонів доларів.

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net