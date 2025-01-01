ГУР "привітало" росіян святковою кібератакою на Лукойл і не тільки – джерело

Співрозмовник зазначив, що росіяни були незадоволені атакою напередодні свят

Кібератака (Ілюстративне фото: Freepik)

Головне управління розвідки "привітало" росіян з новим роком святковою кібератакою на нафтовий сектор. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у військовій розвідці.

З 30 грудня до 1 січня 2025 під ударом були ресурси нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує окупаційні війська. Уражені її цифрові ресурси.

Внаслідок атаки росіяни, які були клієнтами "Лукойла", не могли розрахуватися на АЗС через мобільний застосунок.

Також під атаку потрапили цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор" (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак".

"Здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS атаки у святковий період", – зазначив співрозмовник у розвідці.

19 грудня 2024 року стався найбільший злам державних реєстрів в Україні. Відповідальність за нього взяла група російських хакерів XakNet Team. 30 грудня Мін'юст відновив роботу нотаріальних реєстрів.

31 грудня стало відомо, що хакери з Китаю зламали Мінфін США та вкрали документи.