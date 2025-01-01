ГУР "поздравило" россиян праздничной кибератакой на Лукойл и не только – источник

Собеседник отметил, что россияне были недовольны атакой в канун праздников.

Кибератака (Иллюстративное фото: Freepik)

Главное управление разведки поздравило россиян с новым годом праздничной кибератакой на нефтяной сектор. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.

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С 30 декабря по 1 января 2025 года под ударом были ресурсы нефтяной компании "Лукойл", обеспечивающей оккупационные войска. Поражены ее цифровые ресурсы.

В результате атаки россияне, которые были клиентами "Лукойла", не могли рассчитаться на АЗС из-за мобильного приложения.

Также под атаку попали цифровые ресурсы смарт-терминалов "Эвотор" (веб-сайт; личный пользовательский кабинет; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".

"Совершенная DDOS-атака обусловила значительные неудобства и убытки в сфере торговли, поскольку потребители не смогли приобрести товары из-за сбоев в работе платежных систем. Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS атаки в праздничный период", – отметил собеседник в разведке.

19 декабря 2024 года произошел самый большой излом государственных реестров в Украине. Ответственность за него приняла группа российских хакеров XakNet Team. 30 декабря Минюст возобновил работу нотариальных реестров.

31 декабря стало известно, что хакеры из Китая сломали Минфин США и украли документы.