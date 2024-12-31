Хакеры из Китая взломали Минфин США и украли документы
В Минфине США заявили, что китайские хакеры взломали систему компьютерной безопасности и похитили документы ведомства. Об этом сказано в письме к законодателям, к которому представители Минфина дали доступ Reuters.
Уведомление о "крупном инциденте", как это называют в Минфине, было получено министерством 8 декабря. Хакерам удалось взломать поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust и получить доступ к несекретным документам.
В письме сказано, что хакерам удалось получить доступ к специальному ключу для защиты облачного сервиса. Благодаря этому взломщики смогли обойти систему безопасности, получить удаленный доступ и похитить "определенные несекретные документы".
Минфин США сотрудничает с Агентством по кибербезопасности и Федеральным бюро расследований (ФБР) для оценки последствий взлома.
Отмечается, что представитель посольства Китая в США отверг причастность к взлому и заявил, что "решительно выступает против клеветнических атак США на Китай без какой-либо фактической основы".
Представитель компании BeyondTrust рассказал, что как только был обнаружен взлом, были приняты меры безопасности. Компания оповестила "ограниченное число клиентов, которые были вовлечены" и правоохранителей о произошедшем.
"[Инцидент] вписывается в хорошо документированную схему операций групп, связанных с КНР, с особым акцентом на злоупотребление доверенными сторонними сервисами – метод, который становится все более распространенным в последние годы", – заявил исследователь угроз в компании по кибербезопасности SentinelOne (SN) Том Хегель.
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