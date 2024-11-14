В ФБР заявили, что китайские хакеры шпионили за американскими чиновниками и политиками

ФБР не идентифицировало лиц, являющихся целью хакеров, но заявило, что большинство из них привлечены к правительственной или политической деятельности

ФБР (Иллюстративное фото: John G. Mabanglo/EPA)

Расследование попыток правительства Китая сломать телекоммуникационные сети США выявило "широкую и значительную" кампанию кибершпионажа, направленную на похищение информации у американских чиновников и политиков. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Федеральное бюро расследований.

Хакеры, связанные с Пекином, скомпрометировали сети нескольких телекоммуникационных компаний, чтобы получить записи о звонках клиентов и получить доступ к частным сообщениям "ограниченного количества лиц".

ФБР не идентифицировало никого из лиц, являющихся целью хакеров, но заявило, что большинство из них "главным образом вовлечены в правительственную или политическую деятельность".

Хакеры также пытались скопировать "определенную информацию, которая являлась предметом запросов правоохранительных органов США согласно постановлениям суда", заявило ФБР. Правоохранители предположили, что хакеры, возможно, пытались скомпрометировать такие программы, как подпадающие под действие Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), предоставляющего американским шпионским службам широкие полномочия следить за сообщениями лиц, подозреваемых в том, что они являются агентами иностранного государства

В материале говорится, что это заявление последовало после нескольких резонансных хакерских атак, которые власти США связали с Китаем. По словам американских чиновников, эти инциденты частично были попытками Китая похитить технологическую и государственную информацию, а также нацелиться на жизненно важную инфраструктуру, например электрическую сеть.

16 октября AP писала, что китайские хакеры, участвовавшие в более широкой шпионской операции, атаковали мобильные телефоны, которыми пользовались Трамп и люди, связанные с избирательной кампанией Харрис.

9 ноября The Hill писало, что Трамп может использовать жесткую риторику и личные контакты с лидерами стран-соперников США, чтобы ослабить их сотрудничество. Речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее.