Китайские хакеры атаковали телефоны Трампа, Венса и членов штаба Гаррис – AP

Пока непонятно, к каким именно данным у хакеров мог быть доступ, конечно, если им удалось его получить

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп (Фото: EDWARD M. PIO RODA/EPA)

Китайские хакеры, участвовавшие в более широкой шпионской операции, атаковали мобильные телефоны, которыми пользовались кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп , кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс и люди, связанные с избирательной кампанией демократки Камалы Харрис. Об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники, знакомые с этим вопросом.

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Пока непонятно, к каким именно данным у хакеров мог быть доступ, конечно, если им удалось его получить. Чиновники США продолжают расследование, сообщили собеседники издания.

Федеральное бюро расследований США не назвало ни одну из потенциальных целей китайских хакеров, но сообщило, что расследует "несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре со стороны субъектов, связанных с Китайской народной республикой".

Правительственные агентства США сотрудничают для уменьшения последствий этой угрозы и координируют действия со своими партнерами в области, чтобы укрепить киберзащиту по всему сектору коммерческих коммуникаций, сообщило ФБР.

Неназванные американские чиновники считают, что избирательные кампании США были одной из многочисленных целей большей операции по кибершпионажу, начатой КНР. В то же время сейчас не понятно, какую информацию надеялся именно информацию собирался собрать Китай, хотя Пекин в течение многих лет принимал участие в "широкомасштабных хакерских кампаниях", направленных на сбор личных данных американцев и госслужащих США, слежку за технологиями и корпоративными тайнами крупных компаний и атаку инфраструктуры США, отмечает выживание.

Сотрудники американской разведки считают, что Китай занимает нейтральную позицию в президентской гонке США и сосредотачиваются на менее важных выборах, выбирая при этом кандидатов и от республиканцев, и от демократов, основываясь на их позиции по ключевым вопросам для КНР, в частности, по поддержке Тайваня.

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Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что ведомство не знакомо с подробностями хакерских атак и не может комментировать их, но при этом чиновник утверждал, что Китай регулярно становится жертвой кибератак и выступает против этого.

"Президентские выборы – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Китай не намерен и не будет вмешиваться в выборы в США. Надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения в адрес Китая на выборах", – заявил чиновник.

Спикер предвыборной кампании Трампа Стивен Ченг не предоставил никаких подробностей о китайской хакерской операции, но опубликовал заявление, в котором обвинил предвыборную кампанию Харрис в "ободрении иностранных противников", в том числе КНР и Иран. Во время мероприятия в Техасе Трамп не ответил на вопрос о том, был ли его телефон сломан Китаем.

В течение последнего года ФБР неоднократно предупреждало о китайских хакерских операциях, а директор ведомства Крис Рэй в январе сообщил Конгрессу, что следователи остановили деятельность финансируемой КНР группой, известной как Volt Typhoon.

Эта операция китайских хакеров нарушила работу сетей сотен американских малых офисных и домашних маршрутизаторов, принадлежащих гражданам и компаниям. Среди конечных целей такой атаки оказались водоочистные сооружения, электрическая сеть и транспортные системы по всей территории США. При этом Рэй предупреждал, что Пекин готовится нарушить повседневную жизнь американцев, если Соединенные Штаты и Китай когда-нибудь начнут войну.

В июле разведка США опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США, используя для пропаганды американцев и иностранцев.

В августе штаб Трампа сообщил, что часть их внутренних коммуникаций была сломана, обвинив в этом иранское правительство. ФБР заявило, что иранские хакеры направили данные штаба Трампа в Байден.

В сентябре сотрудники американской разведки предупредили кандидата в лидеры США от республиканцев Трампа о поступающих из Ирана реальных угрозах его жизни.

Американская разведка обнаружила, что Россия использует искусственный интеллект для создания контента, направленного на влияние на президентские выборы в США больше, чем любая другая страна.

В октябре Офис директора национальной разведки США сообщил, что Россия и Иран продолжают кампании по влиянию на президентские выборы в США, но преследуют разные цели: Москва хочет победы кандидата от республиканцев Трампа, Тегеран – демократки Харрис.