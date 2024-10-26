Китайські хакери атакували телефони Трампа, Венса та членів штабу Гарріс – AP

Наразі незрозуміло, до яких саме даних у хакерів міг бути доступ, авжеж, якщо їм вдалося його отримати

Джей Ді Венс та Дональд Трамп (Фото: EDWARD M. PIO RODA / EPA)

Китайські хакери, що брали участь у ширшій шпигунській операції, атакували мобільні телефони, котрими користувалися кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп, кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс та люди, пов'язані з виборчої кампанії демократки Камали Гарріс. Про це заявила агенція Associated Press з посиланням на анонімні джерела, знайомі з цим питанням.

Наразі незрозуміло, до яких саме даних у хакерів міг бути доступ, авжеж, якщо їм вдалося його отримати. Посадовці США продовжують розслідування, повідомили співбесідники видання.

Федеральне бюро розслідувань США не назвала жодну з потенційних цілей китайських хакерів, але повідомило, що розслідує "несанкціонований доступ до комерційної телекомунікаційної інфраструктури з боку суб’єктів, пов’язаних з Китайською народною республікою".

Урядові агенції США співпрацюють для зменшення наслідків цієї загрози й координують дії зі своїми партнерами у галузі, аби зміцнити кіберзахист у всьому секторі комерційних комунікацій, повідомило ФБР.

Неназвані американські чиновники вважають, що виборчі кампанії США були однією з численних цілей більшої операції з кібершпигунства, розпочатої КНР. Водночас зараз не зрозуміло, яку інформацію сподівався саме інформацію збирався зібрати Китай, хоча Пекін впродовж років брав участь у "широкомасштабних хакерських кампаніях", спрямованих на збір особистих даних американців та держслужбовців США, стеження за технології та корпоративними таємницями великих компаній та атаку інфраструктури США, зазначає вижання.

Співробітники американської розвідки вважають, що Китай займає нейтральну позицію у президентських перегонах США й натомість зосереджуються на менш важливих виборах, обираючи при цьому кандидатів і від республіканців, і від демократів, засновуючися на їхній позиції щодо ключових питань для КНР, зокрема, стосовно підтримки Тайваню.

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Речник посольства КНР у Вашингтоні заявив, що відомство не знайоме з подробицями щодо хакерських атак й не може коментувати їх, але при цьому посадовець стверджував, що Китай регулярно стає жертвою кібератак й виступає проти цього.

"Президентські вибори – це внутрішня справа Сполучених Штатів. Китай не має наміру і не буде втручатися у вибори в США. Сподіваємося, що американська сторона не буде висувати звинувачень на адресу Китаю на виборах", – заявив чиновник.

Спікер передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг не надав жодних подробиць про китайську хакерську операцію, але опублікував заяву, в якій звинуватив передвиборчу кампанію Гарріс в "підбадьоренні іноземних супротивників", зокрема КНР та Іран. Під час заходу у Техасі Трамп не відповів запитання про те, чи його телефон був зламаний Китаєм.

Впродовж останнього року ФБР неодноразово попереджало про китайські хакерські операції, а директор відомства Кріс Рей у січні повідомив Конгресі, що слідчі зупинили діяльність фінансованою КНР групу, відому як Volt Typhoon.

Ця операція китайських хакерів порушила роботу мереж сотень американських малих офісних і домашніх маршрутизаторів, що належать громадянам та компаніям. Серед кінцевих цілей такої атаки були водоочисні споруди, електрична мережа та транспортні системи по всій території США. При цьому Рей попереджав, що Пекін готується порушити повсякденне життя американців, якщо Сполучені Штати та Китай колись розпочнуть війну.

У липні розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.

У серпні штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд. ФБР заявило, що іранські хакери надіслали дані штабу Трампа до Байдена.

У вересні співробітники американської розвідки попередили кандидата у лідери США від республіканців Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану

Американська розвідка виявила, що Росія використовує штучний інтелект для створення контенту, спрямованого на вплив на президентські вибори в США, більше, ніж будь-яка інша країна.

У жовтні Офіс директора національної розвідки США повідомив, що Росія та Іран продовжують кампанії з впливу на президентські вибори у США, але переслідують різні цілі: Москва хоче перемоги кандидата від республіканців Трампа, Тегеран – демократки Гарріс.