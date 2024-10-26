Reuters: Китайські хакери атакували телефони представників штабу Гарріс

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/Carlos Ramirez)

Китайські хакери зламали одну з найбільших компаній США в галузі телекомунікацій Verizon і націлились на телефони представників штабу кандидатки у президенти від демократів Камали Гарріс. Про це пише Reuters з посиланням на обізнаних співрозмовників.

За інформацією агентства, хакери, які зламали Verizon, намагалися отримати доступ до телефонів осіб, пов’язаних із передвиборчою кампанією Гарріс.

Хакерські атаки також могли бути спрямовані й проти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа та його соратника Джей Ді Венса, але Reuters не змогло знайти підтвердження цьому.

Штаб Трампа також не підтвердив, що телефони Трампа та Венса стали об'єктами кібератак. Стівен Чунг, директор з комунікацій штабу, заявив, що Гарріс "могла спровокувати" Китай та Іран на кібератаки проти американської інфраструктури, щоб запобігти поверненню Трампа до Білого дому.

Reuters також повідомляє, що в ФБР та Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури США заявили про початок розслідування щодо несанкціонованого доступу до американських телекомунікаційних мереж, у якому підозрюють осіб, пов'язаних з Китаєм.

Verizon підтвердили, що знають про спробу складної кібератаки на американські телекомунікаційні компанії для отримання розвідувальної інформації та повідомили про співпрацю з правоохоронними органами для розв'язання цього питання.

30 липня 2024 року розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.

10 серпня штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.

8 жовтня розвідка США заявила, що Росія та Іран продовжують кампанії з впливу на президентські вибори у США, але переслідують різні цілі: Москва хоче перемоги Трампа, Тегеран – Гарріс.