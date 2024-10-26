Reuters: Китайские хакеры атаковали телефоны представителей штаба Харрис

Камала Харрис (Фото: ЕРА/Carlos Ramirez)

Китайские хакеры сломали одну из крупнейших компаний США в области телекоммуникаций Verizon и нацелились на телефоны представителей штаба кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

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По информации агентства, взломавшие Verizon хакеры пытались получить доступ к телефонам лиц, связанных с предвыборной кампанией Харрис.

Хакерские атаки также могли быть направлены против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса, но Reuters не смогло найти подтверждения этому.

Штаб Трампа также не подтвердил, что телефоны Трампа и Вэнса стали объектами кибератак. Стивен Чунг, директор по коммуникациям штаба, заявил, что Харрис "могла спровоцировать" Китай и Иран на кибератаки против американской инфраструктуры, чтобы предотвратить возвращение Трампа в Белый дом.

Reuters также сообщает, что в ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США заявили о начале расследования несанкционированного доступа к американским телекоммуникационным сетям, в котором подозревают лиц, связанных с Китаем.

Verizon подтвердили, что знают о попытке сложной кибератаки на американские телекоммуникационные компании для получения разведывательной информации и сообщили о сотрудничестве с правоохранительными органами по решению этого вопроса.

30 июля 2024 года разведка США опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США, используя для пропаганды американцев и иностранцев.

10 августа штаб Трампа сообщил, что часть их внутренних коммуникаций была сломана, обвинив в этом иранское правительство.

8 октября разведка США заявила, что Россия и Иран продолжают кампании по влиянию на президентские выборы в США, но преследуют разные цели: Москва хочет победы Трампа, Тегеран – Харрис.