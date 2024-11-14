У ФБР заявили, що китайські хакери шпигували за американськими посадовцями та політиками

ФБР не ідентифікувало осіб, які були ціллю хакерів, але заявило, що більшість із них залучені до урядової чи політичної діяльності

ФБР (Ілюстративне фото: John G. Mabanglo/EPA)

Розслідування спроб уряду Китаю зламати телекомунікаційні мережі США виявило "широку та значну" кампанію кібершпигунства, спрямовану на викрадення інформації в американських посадовців та політиків. Про це повідомила агенція Associated Press із посиланням на Федеральне бюро розслідувань.

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Хакери, пов’язані з Пекіном, скомпрометували мережі кількох телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і отримати доступ до приватних повідомлень "обмеженої кількості осіб".

ФБР не ідентифікувало нікого з осіб, які були ціллю хакерів, але заявило, що більшість із них "головним чином залучені до урядової чи політичної діяльності".

Хакери також намагалися скопіювати "певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США згідно з ухвалами суду", заявило ФБР. Правоохоронці припустили, що хакери, можливо, намагалися скомпрометувати такі програми, як ті, що підпадають під дію Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA), який надає американським шпигунським службам широкі повноваження стежити за повідомленнями осіб, підозрюваних у тому, що вони є агентами іноземної держави.

У матеріалі йдеться, що ця заява надійшла після кількох резонансних хакерських атак, які влада США пов’язала з Китаєм. За словами американських посадовців, ці інциденти частково були намаганнями Китаю викрасти технологічну та державну інформацію, а також націлитися на життєво важливу інфраструктуру, як-от електричну мережу.

16 жовтня AP писала, що китайські хакери, що брали участь у ширшій шпигунській операції, атакували мобільні телефони, котрими користувалися Трамп та люди, пов'язані з виборчою кампанією Гарріс.

9 листопада The Hill писало, що Трамп може використати жорстку риторику та особисті контакти з лідерами країн-суперників США, щоб послабити їхню співпрацю. Йдеться про Росію, Китай, Іран та Північну Корею.