Байден обговорить із Сі Цзіньпіном війська КНДР у Росії та підтримку агресії з боку Китаю
Джо Байден і Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА, Li Xhueren)

Президент США Джо Байден на останній зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном планує обговорити підтримку Пекіном російської війни проти України та розгортання північнокорейських військ для допомоги Росії. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на високопосадовця Білого дому.

Очікується, що лідери країн обговорять співпрацю між США та Китаєм, відновлення зв’язків між військовими, спільну боротьбу з глобальною кризою, спричиненою фентанілом, а також ризики, пов'язані зі штучним інтелектом.

Байден також планує висловити "глибоку стурбованість" через підтримку Китаєм війни Росії проти України та участь північнокорейських військ у допомозі Росії, повідомив посадовець.

Окрім того, американський президент повторить свою "давню стурбованість" щодо "несправедливої торгівельної політики та неринкових економічних практик" Китаю, що завдають шкоди американським працівникам.

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