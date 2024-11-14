Байден обговорить із Сі Цзіньпіном війська КНДР у Росії та підтримку агресії з боку Китаю
Президент США Джо Байден на останній зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном планує обговорити підтримку Пекіном російської війни проти України та розгортання північнокорейських військ для допомоги Росії. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на високопосадовця Білого дому.
Очікується, що лідери країн обговорять співпрацю між США та Китаєм, відновлення зв’язків між військовими, спільну боротьбу з глобальною кризою, спричиненою фентанілом, а також ризики, пов'язані зі штучним інтелектом.
Байден також планує висловити "глибоку стурбованість" через підтримку Китаєм війни Росії проти України та участь північнокорейських військ у допомозі Росії, повідомив посадовець.
Окрім того, американський президент повторить свою "давню стурбованість" щодо "несправедливої торгівельної політики та неринкових економічних практик" Китаю, що завдають шкоди американським працівникам.
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