Байден обсудит с Си Цзиньпином войска КНДР в России и поддержку агрессии со стороны Китая

Последняя встреча двух лидеров пройдет на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА, Li Xhueren)

Президент США Джо Байден на последней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином намерен обсудить поддержку Пекином российской войны против Украины и развертывание северокорейских войск для помощи России. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на чиновника Белого дома.

Ожидается, что лидеры стран обсудят сотрудничество между США и Китаем, восстановление связей между военными, совместную борьбу с глобальным кризисом, вызванным фентанилом, а также риски, связанные с искусственным интеллектом.

Байден также планирует выразить "глубокую обеспокоенность" из-за поддержки Китаем войны России против Украины и участия северокорейских войск в помощи России, сообщил чиновник.

Кроме того, американский президент повторит свою "давнюю обеспокоенность" по поводу "несправедливой торговой политики и нерыночных экономических практик" Китая, наносящих ущерб американским работникам.