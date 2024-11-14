"Я хотел узнать его мнение". Трамп обсудил с Байденом Украину и Ближний Восток
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью New York Post рассказал, что во время встречи с действующим американским лидером Джо Байденом в Белом доме говорил, в частности, об Украине и Ближнем Востоке.
По его словам, он и Байден были рады видеть друг друга, сама встреча была "очень длинной".
Политики обсудили темы войны в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Избранный президент отметил, что они с Байденом затронули два вопроса, ранее вызывавшие между ними разногласия: войны в Украине, которую Трамп обещал быстро завершить после вступления в должность, и все еще продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
"Я хотел узнать его мнения, и он предоставил их мне. Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он предоставил их мне, он был очень любил , – сказал Трамп New York Post.
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