Байден в обращении к нации пообещал мирную передачу власти Трампу

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В четверг, 7 ноября, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к нации по поводу результатов президентских выборов. Он пообещал мирно передать власть одержавшему победу республиканцу Дональду Трампу. Обращение Байдена к нации транслировал канал ABC News.

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"В течение более 200 лет Америка проводила самый большой эксперимент в сфере самоуправления в истории мира. Это не гипербола. Это факт. Где народ голосует и выбирает себе лидеров, и делает это мирно. И мы в демократии. Воля народа всегда побеждает", – сказал Байден.

Он подтвердил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом.

"Я убедил его, что моя администрация сделает все для того, чтобы мирно передать власть. Это то, чего заслуживает американский народ", – добавил лидер США.

Байден подчеркнул, что принимает выбор, сделанный страной, и добавил, что невозможно любить государство "только когда побеждаешь". Байден, обращаясь к избирателям, сказал, что будут разные чувства относительно результатов выборов, но важно "принять выбор, который сделала страна".

Он еще раз указал, что 20 января в Америке будет мирная передача власти.