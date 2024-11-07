Байден у зверненні до нації пообіцяв мирне передання влади Трампу

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

У четвер, 7 листопада, чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до нації щодо результатів президентських виборів. Він пообіцяв мирно передати владу республіканцю Дональду Трампу, який здобув перемогу. Звернення Байдена до нації транслював канал ABC News.

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"Протягом понад 200 років Америка проводила найбільший експеримент у сфері самоврядування в історії світу. Це не гіпербола. Це факт. Де народ голосує й обирає собі лідерів, і робить це мирно. І ми в демократії. Воля народу завжди перемагає", – сказав Байден.

Він підтвердив, що напередодні провів телефонну розмову з Трампом.

"Я переконав його, що моя адміністрація зробить все для того, щоб мирно передати владу. Це те, на що заслуговує американський народ", – додав лідер США.

Байден наголосив, що приймає вибір, який зробила країна, і додав, що неможливо любити державу "тільки коли перемагаєш". Байден, звертаючись до виборців, сказав, що будуть різні почуття щодо результатів виборів, але важливо "прийняти вибір, який зробила країна".

Він ще раз зазначив, що 20 січня в Америці буде мирне передання влади.