"Я хотів дізнатися його думки". Трамп обговорив з Байденом Україну та Близький Схід

"Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося і що він думає", – сказав обраний президент США

Дональд Трамп і Джо Байден (Фото: ЕРА/Al Drago)

Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю New York Post розповів, що під час зустрічі з чинним американським лідером Джо Байденом у Білому домі говорив, зокрема, про Україну та Близький Схід.

За його словами, він та Байден були раді бачити один одного, сама зустріч була "дуже, дуже довгою".

Політики також обговорили теми війни в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Обраний президент зазначив, що вони з Байденом торкнулися двох питань, які раніше викликали між ними розбіжності: війни в Україні, яку Трамп обіцяв швидко завершити після вступу на посаду, та конфлікту на Близькому Сході, який усе ще триває.

"Я хотів дізнатися його думки, і він надав їх мені. Крім того, ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося і що він думає. І він надав їх мені, він був дуже люб'язний", – сказав Трамп New York Post.