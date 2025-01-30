На честь Героїв Крут. ГУР здійснило кібератаку на інфраструктуру Газпрому – джерело

З 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом та онлайн-послугами підприємств

Газпром (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

До річниці подвигу Героїв Крут фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

За його словами, кіберудару зазнали онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії.

З 28 січня клієнти не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Співрозмовник додав, що представники Газпрому у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що наразі спостерігається "тимчасовий технічний збій", щоправда, не пояснюючи характер і причини такого "збою".

Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

12 грудня 2024 року ГУР "привітало" росіян з Днем конституції банером на сайті Держдуми зі словами "Страны Россия не существует". А сайт Конституційного суду РФ був заблокований.

З 30 грудня до 1 січня ГУР "вітало" росіян з Новим роком святковою кібератакою на нафтовий сектор, зокрема Лукойл.