В честь Героев Крут. ГУР осуществило кибератаку на инфраструктуру Газпрома – источник

С 28 января клиенты компаний не могут пользоваться личным кабинетом и онлайн-услугами предприятий

Газпром (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

К годовщине подвига Героев Крут специалисты Главного управления разведки Министерства обороны совершили DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний Газпром и Газпромнефть. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, киберудару подверглись онлайн-сервисы предприятий, обеспечивающих деятельность российской оккупационной армии.

С 28 января клиенты не могут пользоваться личным кабинетом, воспользоваться услугами онлайн-сервисов компании, произвести оплату за топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на свой счет и т.д.

Собеседник добавил, что представители Газпрома в ответ на жалобы клиентов сообщали, что в настоящее время наблюдается "временный технический сбой", правда, не объясняя характер и причины такого "сбоя".

Когда работа онлайн-сервисов может быть возобновлена, в российских компаниях не сообщают.

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

12 декабря 2024 года ГУР "поздравило" россиян с Днем конституции баннером на сайте Госдумы со словами "Страны Россия не существует". А сайт Конституционного суда РФ был заблокирован.

С 30 декабря по 1 января ГУР "поздравило" россиян с Новым годом праздничной кибератакой на нефтяной сектор, в том числе Лукойл.