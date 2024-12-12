"Страны россия не существует". ГУР "привітало" росіян з Днем конституції банером на сайті Держдуми

Також постраждали ресурси Конституційного суду та Нижегородського обласного суду РФ, помітили навіть російські пропагандисти

Ілюстративне фото: ГУР

12 грудня кіберфахівці Головного управління розвідки встановили повний контроль над веб-серверами офіційних урядових порталів Росії. Про успішну операцію повідомив співрозмовник LIGA.net у розвідці.

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Йдеться про сайти Державної думи, Конституційного суду та офіційної веб-сторінки Нижегородського обласного суду РФ.

Атаку фахівці ГУР приурочили до "Дня Конституції" – офіційного державного свята окупантів, яке відзначається 12 грудня.

Спеціалісти вивісили на сайті Держдуми банер зі словами "Страны россия не существует", а сайт Конституційного суду РФ взагалі був заблокований та показував користувачам "помилку" під час спроби зайти на нього, зауважив співбесідник й надав відповідні скриншоти:

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

"DDoS-атака на дані веб-ресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери", – додав співрозмовник.

Успішну операцію ГУР підтвердили й пропагандисти країни-агресора – ті поширили на своїх ресурсах повідомлення від російського уряду про те, що "організована група хакерів завдала удару, вивела з ладу сервери сайтів, а також скомпрометувала важливі бази даних".

На момент публікації цієї новини сайт Держдуми РФ вже працював, сторінки Конституційного та Нижегородського судів не завантажувалися.