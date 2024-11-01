ГУР здійснило "найбільшу" кібератаку на банки у Криму – джерело

Кібератака (Ілюстративне фото: Freepik)

Головне управління розвідки провело масштабну кібератаку на чотири російські банки, які незаконно працюють в тимчасово окупованому Криму. Працівники однієї фінустанови назвали цю атаку "найбільшою в історії банку", повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.

DDoS-атаку здійснили на Генбанк, Центр-Інвест банк, КредитУралБанк та Російський національний комерційний банк. Тривала вона 24 години, було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування.

За даними ГУР, десятки тисяч росіян залишились без онлайн-доступу до банківських рахунків і почали завалювати служби підтримки повідомленнями та скаргами: "Почему не работает онлайн-банк", "почему все не работает в день зарплаты", "почему не заходит в приложение".

Як кажуть у розвідці, у самих банках також підтвердили "крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка". Працівники попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн-банкінгу.