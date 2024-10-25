"Масштабна кібератака". Держспецзв'язку повідомило про нову загрозу для місцевого самоврядування
Урядова команда CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, виявила нову масштабну кібератаку, ціллю якої стали українські органи місцевого самоврядування.
За даними відомства, зловмисники надсилають фішингові електронні листи з темою "Заміна таблиці" з посиланнями на нібито Google-таблицю.
А насправді, пояснює CERT-UA, посилання веде на сторінку, що імітує захист від ботів, і після кліку на "I'm not a robot" та виконання запропонованої "інструкції" на комп'ютері виконується шкідлива команда.
У такий спосіб зловмисники можуть викрасти дані для входу та іншої інформації з браузерів (Chrome, Edge, Opera, Firefox тощо), а також встановити шкідливе програмне забезпечення, зауважили у повідомленні.
Урядовий центр радить звертатися до нього, якщо ви підозрюєте, що могли стати жертвами такої атаки – за поштою [email protected] або телефоном +38 (044) 281-88-25.
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