У ЗСУ може з'явитися новий рід військ – Кіберсили. Була зустріч з начальником Генштабу

Ілюстративне фото: ЗСУ

Військові, нардепи та експерти обговорили проєкт концепції створення Кіберсил як окремого роду сил ЗСУ, повідомив Генеральний штаб.

У зустрічі брали участь представники Сил оборони, члени Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, а також експерти. Головував начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

Учасники розглянули основні положення проєкту концепції створення Кіберсил, враховуючи досвід впровадження та функціонування цього роду сил у провідних країнах світу.

Також учасники проаналізували досвід застосування ЗСУ та іншими частинами Сил оборони у кіберпросторі під час відсічі повномасштабної російської агресії, а ще визначили основні завдання та функції Кіберсил.

Генштаб зауважує: створення Кіберсил дасть змогу "значно посилити" спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектра завдань у кіберпросторі, який визнаний окремим операційним доменом нарівні із суходолом, морем, повітрям та космосом.