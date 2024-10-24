У ЗСУ може з'явитися новий рід військ – Кіберсили. Була зустріч з начальником Генштабу
Військові, нардепи та експерти обговорили проєкт концепції створення Кіберсил як окремого роду сил ЗСУ, повідомив Генеральний штаб.
У зустрічі брали участь представники Сил оборони, члени Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, а також експерти. Головував начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.
Учасники розглянули основні положення проєкту концепції створення Кіберсил, враховуючи досвід впровадження та функціонування цього роду сил у провідних країнах світу.
Також учасники проаналізували досвід застосування ЗСУ та іншими частинами Сил оборони у кіберпросторі під час відсічі повномасштабної російської агресії, а ще визначили основні завдання та функції Кіберсил.
Генштаб зауважує: створення Кіберсил дасть змогу "значно посилити" спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектра завдань у кіберпросторі, який визнаний окремим операційним доменом нарівні із суходолом, морем, повітрям та космосом.
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