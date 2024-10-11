ГУР кібератакувало військові виші Росії, знищено 150 терабайтів даних – джерело

Було атаковано 11 вебсайтів, 7000 службових комп’ютерів та 135 серверів і файлових сховищ, розповів співрозмовник LIGA.net

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північнокавказького федерального університету. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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Навчальний заклад готує операторів дронів, фахівців із цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії.

За словами співрозмовника, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах Росії, зокрема семи інститутів. Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру об'єкта, знищені сайти, бази даних та файлові сховища загальним обсягом понад 150 терабайтів.

Співрозмовник уточнив, що, зокрема, було атаковано 11 вебсайтів, 7000 службових комп’ютерів та 135 серверів та файлових сховищ. Крім того, здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій противника.

Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога на уражених ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій Збройних Сил України.

24 серпня ГУР атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ.

14 вересня кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на банківську систему Росії.

7 жовтня кіберфахівці української розвідки паралізували судову систему держави-агресора.