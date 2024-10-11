ГУР кибератаковало военные вузы России, уничтожено 150 терабайтов данных – источник
Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северокавказского федерального университета. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

Учебное заведение готовит операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии.

По словам собеседника, университет обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах России, в том числе семи институтов. В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены сайты, базы данных и файловые хранилища общим объемом более 150 терабайтов.

Собеседник уточнил, что, в частности, атаковали 11 веб-сайтов, 7000 служебных компьютеров и 135 серверов и файловых хранилищ. Кроме того, осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника.

После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага на пораженных ресурсах была опубликована агитационная открытка в поддержку наступательных операций Вооруженных Сил Украины.

Читайте также
ГУР кибератаковало ресурсы поставщиков российской армии – источник
войнагуркибератака