ГУР кибератаковало военные вузы России, уничтожено 150 терабайтов данных – источник

Были атакованы 11 веб-сайтов, 7000 служебных компьютеров и 135 серверов и файловых хранилищ, рассказал собеседник LIGA.net

Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северокавказского федерального университета. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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Учебное заведение готовит операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии.

По словам собеседника, университет обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах России, в том числе семи институтов. В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены сайты, базы данных и файловые хранилища общим объемом более 150 терабайтов.

Собеседник уточнил, что, в частности, атаковали 11 веб-сайтов, 7000 служебных компьютеров и 135 серверов и файловых хранилищ. Кроме того, осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника.

После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага на пораженных ресурсах была опубликована агитационная открытка в поддержку наступательных операций Вооруженных Сил Украины.

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

14 сентября киберспециалисты ГУР совершили DDOS-атаку на банковскую систему России.

7 октября киберспециалисты украинской разведки парализовали судебную систему государства-агрессора.