Киберспециалисты ГУР парализовали работу судебной системы России – источник

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

В понедельник, 7 октября, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны совместно с активистами группы BO Team "поздравили" российского диктатора Владимира Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы "Правосудие", благодаря которой проходит электронный документооборот во всех судах России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

Собеседник отметил, что в результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и просмотре времени судебных заседаний из-за того, что сайты судов выведены из строя.

По информации собеседника, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

СПРАВКА. "Правосудие" – это система электронного документооборота в судах РФ всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

7 сентября, в День украинской военной разведки, ГУР провело спецоперацию "К звездам". На ряде российских сайтов появились открытки с приветствием украинских разведчиков.

13 сентября специалисты ГУР совместно с активистами группы BO Team совершили кибератаку против федерального центра выдачи цифровых подписей.

14 сентября киберспециалисты ГУР совершили DDOS-атаку на банковскую систему России.