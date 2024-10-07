Кіберфахівці ГУР паралізували роботу судової системи Росії – джерело

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 7 жовтня, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з активістами групи BO Team "привітали" російського диктатора Володимира Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи "Правосуддя", завдяки якій відбувається електронний документообіг у всіх судах Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За його словами, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Співрозмовник зазначив, що внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подання позовів та перегляду часу судових засідань через те, що сайти судів виведено з ладу.

За інформацією співрозмовника, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через "дірки" в російських системах кібербезпеки від "Лабораторії Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК".

ДОВІДКА. "Правосуддя" – це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій та рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

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