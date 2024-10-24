В ВСУ может появиться новый род войск – Киберсилы. Была встреча с начальником Генштаба
Военные, нардепы и эксперты обсудили проект концепции создания Киберсил как отдельного рода сил ВСУ, сообщил Генеральный штаб.
Во встрече приняли участие представители Сил обороны, члены Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, а также эксперты. Председательствовал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
Участники рассмотрели основные положения проекта концепции создания Киберсил, учитывая опыт внедрения и функционирования сил в ведущих странах мира.
Также участники проанализировали опыт применения ВСУ и других составляющих сил обороны в киберпространстве во время отпора полномасштабной российской агрессии, а также определили основные задачи и функции Киберсил.
Генштаб отмечает: создание Киберсил позволит "значительно усилить" способности украинской армии, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, признанном отдельным операционным доменом, наравнес сушей, морем, воздухом и космосом.
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