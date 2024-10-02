ГУР атаковало банки РФ: произошел глобальный сбой в быстрых платежах – источник

Под киберудар попали, в частности, Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком", заявил собеседник LIGA.net

Иллюстративное фото: ГУР

Специалисты Главного управления разведки осуществили очередную кибератаку на банковский сектор России, который обеспечивает ее агрессию против Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net из военной разведке.

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По его данным, под удар киберкорпуса разведки в том числе попали Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Скриншот: ресурс оккупантов

Скриншот: ресурс оккупантов

Скриншот: ресурс оккупантов

Собеседник отметил, что в результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, а также прекратили работу мобильные приложения банков, онлайн-банкинг и внутренние сервисы финансовых учреждений.

В общем, даже пропагандистские ресурсы РФ признали глобальный сбой, но не указывали на его причины, и не могли указать сроки возобновления работы сервисов. В Альфа-банке впоследствии заявили, что у них якобы были технические работы, и теперь удалось возобновить работу.

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