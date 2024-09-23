ГУР продолжает серию атак на российские банки: не работают сайты и приложения

Технические службы банков пока не могут даже приблизительно оценить, когда будет возобновлено стабильное обслуживание

Отделение Московского кредитного банка (Фото: Википедия / Brateevsky)

Хакеры украинской военной разведки атаковали два российских банка: АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". Об этом LIGA.net сообщил проинформированный собеседник в Главном управлении разведки.

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По данным собеседника, после атаки у россиян возникли проблемы с работой сайтов, нет доступа к интернет-банкингу, а мобильные приложения не функционируют.

Технические службы банков пока не могут даже приблизительно оценить, когда будет возобновлено стабильное обслуживание.

"Эти акции не имеют определенного срока действия. Финансовая система РФ будет под ударами ровно до тех пор, пока последний оккупант не покинет территорию Украины", – подчеркнули в ГУР.

Эта атака является продолжением предыдущей, когда 14 сентября киберспециалисты ГУР вывели из строя Банк Россия, Тинькофф Банк, Газ Банк и платежную систему СБП.

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

7 сентября, в День украинской военной разведки, ГУР провело спецоперацию "К звездам". На ряде российских сайтов появились открытки с приветствием украинских разведчиков.

13 сентября специалисты ГУР совместно с активистами группы BO Team провели кибератаку федерального центра выдачи цифровых подписей.

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