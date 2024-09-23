ГУР продовжує серію атак на російські банки: не працюють сайти та застосунки

Технічні служби банків наразі не можуть навіть приблизно оцінити, коли буде відновлено стабільне обслуговування

Відділення Московського кредитного банку (Фото: Вікіпедія / Brateevsky)

Хакери української воєнної розвідки атакували два російські банки: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк". Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник у Головному управлінні розвідки.

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За даними співрозмовника, після атаки у росіян виникли проблеми з роботою сайтів, немає доступу до інтернет-банкінгу, а мобільні застосунки не функціонують.

Технічні служби банків наразі не можуть навіть приблизно оцінити, коли буде відновлено стабільне обслуговування.

"Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система РФ зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України", – наголосили у ГУР.

Ця атака є продовженням попередньої, коли 14 вересня кіберфахівці ГУР вивели з ладу Банк Росія, Тінькофф Банк, Газ Банк та платіжну систему СБП.

24 серпня ГУР атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ.

7 вересня, в День української воєнної розвідки, ГУР провело спецоперацію "До зірок". На низці російських сайтів з’явилися листівки з привітанням українських розвідників.

13 вересня фахівці ГУР спільно з активістами групи BO Team здійснили кібератаку федерального центру видавання цифрових підписів.

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