ГУР взломало 800 серверов военных и госучреждений России: данные не восстановить

Кибератака (Иллюстративное фото: Freepik)

Хакеры украинской разведки атаковали сотни серверов по всей России. Об этом LIGA.net сообщил проинформированный собеседник в Главном управлении разведки.

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По данным собеседника, операция была проведена киберкорпусом в период с 23 по 26 сентября – атаковано более 800 серверов в разных регионах РФ. Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, которые помогают вести РФ войну против Украины.

В результате атаки уничтожены документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах без возможности их обновления, сообщает собеседник. Утрата этих данных привела к тому, что полностью или частично остановилась работа потребителей и услуг в различных отраслях.

Кроме того, по словам собеседника – РФ придется потратить дополнительные ресурсы на поиск и восстановление данных.

"Потеря данных и документации... еще раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ", – сообщает собеседник.