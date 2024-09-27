ГУР взломало 800 серверов военных и госучреждений России: данные не восстановить
Хакеры украинской разведки атаковали сотни серверов по всей России. Об этом LIGA.net сообщил проинформированный собеседник в Главном управлении разведки.
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По данным собеседника, операция была проведена киберкорпусом в период с 23 по 26 сентября – атаковано более 800 серверов в разных регионах РФ. Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, которые помогают вести РФ войну против Украины.
В результате атаки уничтожены документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах без возможности их обновления, сообщает собеседник. Утрата этих данных привела к тому, что полностью или частично остановилась работа потребителей и услуг в различных отраслях.
Кроме того, по словам собеседника – РФ придется потратить дополнительные ресурсы на поиск и восстановление данных.
"Потеря данных и документации... еще раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ", – сообщает собеседник.
- 24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.
- 13 сентября разведка сломала российский федеральный центр выдачи цифровых подписей. Уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия РФ
- 23 сентября ГУР продолжило атаку на российские банки. В разведке подчеркнули, что атаки не имеют определенного срока действия. Началась атака 14 сентября, когда из строя вышли крупнейшие банки РФ.