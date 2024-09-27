ГУР зламало 800 серверів військових і держустанов Росії: дані не відновити

Кібератака (Ілюстративне фото: Freepik)

Хакери української розвідки атакували сотні серверів по всій Росії. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник у Головному управлінні розвідки.

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За даними співрозмовника, операція була проведена кіберкорпусом у період 23 – 26 вересня – атаковано понад 800 серверів у різних регіонах РФ. Йдеться, зокрема, про сервери військових, адміністративних і фінансових установ, які допомагають вести РФ війну проти України.

Внаслідок атаки знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах без можливості їх відновлення, повідомляє співрозмовник. Втрата цих даних призвела до того, що повністю або частково зупинилася робота споживачів і надавачів послуг у різних галузях.

Окрім того, за словами співрозмовника – РФ доведеться витратити додаткові ресурси на пошук та відновлення даних.

"Втрата даних і документації... вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення у РФ", – повідомляє співрозмовник.