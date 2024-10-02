ГУР атакувало банки РФ: стався глобальний збій у швидких платежах – джерело
Ілюстративне фото: ГУР

Фахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на банківський сектор Росії, котрий забезпечує її агресію проти України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net з воєнної розвідки.

За його даними, під удар кіберкорпусу розвідки у тому числі потрапили Альфа-банк, банк "Открытие" та телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Скриншот: ресурс окупантів
Скриншот: ресурс окупантів
Скриншот: ресурс окупантів
Скриншот: ресурс окупантів
Скриншот: ресурс окупантів
Скриншот: ресурс окупантів

Співбесідник зазначив, що внаслідок атаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, а також припинили роботу мобільні додатки банків, онлайн банкінг та внутрішні сервіси фінансових установ.

Загалом, навіть пропагандистські ресурси РФ визнали глобальний збій, але не зазначали його причин, й не могли вказати терміни відновлення роботи сервісів. В Альфа-банку згодом заявили, що у них нібито були технічні роботи, й що наразі вдалося відновити роботу.

Скриншот: співбесідник LIGA.net
Скриншот: співбесідник LIGA.net
Скриншот: співбесідник LIGA.net
Скриншот: співбесідник LIGA.net
Скриншот: співбесідник LIGA.net
Скриншот: співбесідник LIGA.net
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