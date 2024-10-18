ГУР кібератакувало супутниковий звʼязок Росії: пропагандистам наказали мовчати – джерело
Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони завдали кіберудару по російській системі контролю руху морського транспорту та IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "Морсвязьспутник". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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Також розвідники атакували транспортно-логістичну компанію Fesco, підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт".

За результатами DDOS-атаки відбулися системні збої в доступі до вебсайтів та електронних ресурсів обʼєктів атаки, зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

Співрозмовник зазначив, що російським пропагандистам було наказано приховувати факт здійснення атаки на вказані вище цілі, що не дає можливість здійснити обʼєктивну оцінку завдання економічних збитків на обʼєкти РФ.

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