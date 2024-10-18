ГУР кібератакувало супутниковий звʼязок Росії: пропагандистам наказали мовчати – джерело

Під кіберудар потрапили, зокрема, три логістичні підприємства

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони завдали кіберудару по російській системі контролю руху морського транспорту та IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "Морсвязьспутник". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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Також розвідники атакували транспортно-логістичну компанію Fesco, підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт".

За результатами DDOS-атаки відбулися системні збої в доступі до вебсайтів та електронних ресурсів обʼєктів атаки, зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

Співрозмовник зазначив, що російським пропагандистам було наказано приховувати факт здійснення атаки на вказані вище цілі, що не дає можливість здійснити обʼєктивну оцінку завдання економічних збитків на обʼєкти РФ.

24 серпня ГУР атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ.

14 вересня кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на банківську систему Росії.

7 жовтня кіберфахівці української розвідки паралізували судову систему держави-агресора.

11 жовтня ГУР кібератакувало виш, який готує операторів дронів, фахівців із цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії.