ГУР кибератаковало спутниковую связь России: пропагандистам приказали молчать – источник

Под киберудар попали, в частности, три логистических предприятия

Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны нанесли киберудару по российской системе контроля движения морского транспорта и IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи "Морссвязьспутник". Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Также разведчики атаковали транспортно-логистическую компанию Fesco, предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".

По результатам DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки, спровоцирована нестабильность спутниковой связи, используемой для мониторинга и контроля за движением морского транспорта.

Собеседник отметил, что российским пропагандистам было приказано скрывать факт совершения атаки на указанные выше цели, что не дает возможность осуществить объективную оценку нанесения экономического ущерба на объекты РФ.

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

14 сентября киберспециалисты ГУР совершили DDOS-атаку на банковскую систему России.

7 октября киберспециалисты украинской разведки парализовали судебную систему государства-агрессора.

11 октября ГУР кибератаковало вуз, который готовит операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии.