"Масштабная кибератака". Госспецсвязи сообщило о новой угрозе для местного самоуправления
Действующая при Госспецсвязи правительственная команда CERT-UA обнаружила новую масштабную кибератаку, целью которой стали украинские органы местного самоуправления.
По данным ведомства, злоумышленники посылают фишинговые электронные письма с темой "Замена таблицы" со ссылками на якобы Google-таблицу.
А на самом деле, поясняет CERT-UA, ссылка ведет на страницу, имитирующую защиту от ботов, и после клика на "Im not a robot" и выполнения предложенной "инструкции" на компьютере выполняется вредоносная команда.
Таким образом злоумышленники могут похитить данные для входа и другой информации из браузеров (Chrome, Edge, Opera, Firefox и т.п.), а также установить вредоносное программное обеспечение, отметили в сообщении.
Правительственный центр советует обращаться к нему, если вы подозреваете, что могли стать жертвами такой атаки – по почте [email protected] или по телефону +38 (044) 281-88-25.
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