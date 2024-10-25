"Масштабная кибератака". Госспецсвязи сообщило о новой угрозе для местного самоуправления

Злоумышленники могут похитить данные для входа и другой информации из браузеров, а также установить вредоносное программное обеспечение

Иллюстративное фото: Depositphotos

Действующая при Госспецсвязи правительственная команда CERT-UA обнаружила новую масштабную кибератаку, целью которой стали украинские органы местного самоуправления.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным ведомства, злоумышленники посылают фишинговые электронные письма с темой "Замена таблицы" со ссылками на якобы Google-таблицу.

А на самом деле, поясняет CERT-UA, ссылка ведет на страницу, имитирующую защиту от ботов, и после клика на "Im not a robot" и выполнения предложенной "инструкции" на компьютере выполняется вредоносная команда.

Таким образом злоумышленники могут похитить данные для входа и другой информации из браузеров (Chrome, Edge, Opera, Firefox и т.п.), а также установить вредоносное программное обеспечение, отметили в сообщении.

Правительственный центр советует обращаться к нему, если вы подозреваете, что могли стать жертвами такой атаки – по почте [email protected] или по телефону +38 (044) 281-88-25.