Минобороны создало новое подразделение, которое будет заниматься киберзащитой

Новосозданный Центр реагирования на киберинциденты будет отражать атаки хакеров

Фото: Минобороны

Министерство обороны создало новую отдельную структурную единицу, отвечающую за киберзащиту, – Центр реагирования на киберинциденты. Его возглавит заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте ведомства.

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"Враг ежедневно давит не только на фронте, но еще и в цифровом поле боя. Агрессор пытается замедлить наше стремительное развитие. Центр поможет улучшить состояние кибербезопасности и обеспечить должное реагирование на киберинциденты", – отметила Черногоренко.

В Минобороны уточняют, что военнослужащие Центра круглосуточно обеспечивают мониторинг и реагирование на киберинциденты.

Главные задачи Центра реагирования на киберинциденты:

→ реагирование на киберинциденты и кибератаки, устранение их последствий;

→ принятие мер киберзащиты информационно-коммуникационных систем Министерства обороны;

→ внедрение и использование систем управления инцидентами кибербезопасности и обмена информацией о киберугрозах;

→ взаимодействие с подразделениями субъектов национальной системы кибербезопасности и сил обороны в части совместного выполнения задач;

→ организация и проведение практических учений в сфере кибербезопасности;

→ сотрудничество с НАТО и другими субъектами оборонной сферы по безопасности киберпространства и совместной защиты от киберугроз.

Ранее команда кибербезопасности работала в Центре инноваций Министерства обороны. Выделение в специальную структурную единицу позволит расширить зону ответственности в сфере киберзащиты.