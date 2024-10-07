Минобороны создало новое подразделение, которое будет заниматься киберзащитой
Министерство обороны создало новую отдельную структурную единицу, отвечающую за киберзащиту, – Центр реагирования на киберинциденты. Его возглавит заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте ведомства.
"Враг ежедневно давит не только на фронте, но еще и в цифровом поле боя. Агрессор пытается замедлить наше стремительное развитие. Центр поможет улучшить состояние кибербезопасности и обеспечить должное реагирование на киберинциденты", – отметила Черногоренко.
В Минобороны уточняют, что военнослужащие Центра круглосуточно обеспечивают мониторинг и реагирование на киберинциденты.
Главные задачи Центра реагирования на киберинциденты:
→ реагирование на киберинциденты и кибератаки, устранение их последствий;
→ принятие мер киберзащиты информационно-коммуникационных систем Министерства обороны;
→ внедрение и использование систем управления инцидентами кибербезопасности и обмена информацией о киберугрозах;
→ взаимодействие с подразделениями субъектов национальной системы кибербезопасности и сил обороны в части совместного выполнения задач;
→ организация и проведение практических учений в сфере кибербезопасности;
→ сотрудничество с НАТО и другими субъектами оборонной сферы по безопасности киберпространства и совместной защиты от киберугроз.
Ранее команда кибербезопасности работала в Центре инноваций Министерства обороны. Выделение в специальную структурную единицу позволит расширить зону ответственности в сфере киберзащиты.
- 4 октября в Минобороны анонсировали обновление приложения "Армия+", в котором появится функционал обучения по военному делу, а также будет расширен перечень электронных рапортов.