В Минобороны анонсировали обновление приложения Армия+: какие функции появятся
В следующей версии приложения Армия+ появится функционал обучения военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, за почти два месяца работы приложения в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих, а более 1000 воинских формирований организовывали работу с электронными рапортами. Лидером внедрения сервиса стали Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.
Зарегистрированные в Армия+ военнослужащие могут:
→ подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;
→ генерировать уникальный Армия ID;
→ проходить опросы.
Эти функции доступны для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта Украины. В будущем приложение могут использовать все подразделения Сил обороны.
"В сентябре в Армия+ ежедневно авторизовалось около 5000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь – это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы", – сказала Черногоренко.
Она отметила, что недавнее обновление позволило военнослужащим, испытывавшим трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение. В следующей версии Армии+ появится функционал обучения военному делу, а также расширится список рапортов.
- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих Армия+, на ней Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в Армия+ будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.
- Приложение доступно в App Store и Google Play.