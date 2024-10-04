В Минобороны анонсировали обновление приложения Армия+: какие функции появятся

Менее чем через два месяца в приложении зарегистрировались 300 000 военнослужащих

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

В следующей версии приложения Армия+ появится функционал обучения военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, за почти два месяца работы приложения в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих, а более 1000 воинских формирований организовывали работу с электронными рапортами. Лидером внедрения сервиса стали Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Зарегистрированные в Армия+ военнослужащие могут:

→ подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;

→ генерировать уникальный Армия ID;

→ проходить опросы.

Эти функции доступны для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта Украины. В будущем приложение могут использовать все подразделения Сил обороны.

"В сентябре в Армия+ ежедневно авторизовалось около 5000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь – это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы", – сказала Черногоренко.

Она отметила, что недавнее обновление позволило военнослужащим, испытывавшим трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение. В следующей версии Армии+ появится функционал обучения военному делу, а также расширится список рапортов.