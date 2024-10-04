У Міноборони анонсували оновлення застосунку Армія+: які функції з’являться

Менш ніж за два місяці у застосунку зареєструвалися 300 000 військовослужбовців

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

У наступній версії застосунку Армія+ з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, за майже два місяці роботи застосунку у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців, а понад 1000 військових формувань — організовували роботу з електронними рапортами. Лідером впровадження сервісу стали Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

Зареєстровані в Армія+ військовослужбовці можуть:

→ подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів;

→ генерувати унікальний Армія ID;

→ проходити опитування.

Наразі ці функції доступні для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. У майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.

"У вересні в Армія+ щодня авторизовувались близько 5000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв’язок — це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники й захисниці", – сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що нещодавнє оновлення дало змогу військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок. У наступній версії Армії+ з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік рапортів.