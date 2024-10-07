Хакеры атаковали топ-пропагандистские каналы: под ударом Россия 24

По имеющейся информации, вещание этих каналов было остановлено не только онлайн, но и на телевидении

Фото: ресурсы пропагандистов РФ

Хакеры 7 октября сломали российские государственные пропагандистские телеканалы Россия 1, Россия 24 и другие. Об этом LIGA.net сообщил проинформированный собеседник в правоохранительных органах.

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По данным источника, киберспециалисты совершили масштабную атаку на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Утром 7 октября перестали работать онлайн-трансляции основных пропагандистских каналов, таких как Россия 1, Россия 24, Россия, культура, РТР Планета и более 20 других.

По имеющейся информации, вещание этих каналов было остановлено не только онлайн, но и на телевидении.

Сотрудники компании утверждают, что "была уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии".

Ответственность взяла на себя анонимная хакерская группировка Sudo rm-RF.

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

7 сентября, в День украинской военной разведки, ГУР провело спецоперацию "К звездам" . На ряде российских сайтов появились открытки с приветствием украинских разведчиков.

13 сентября специалисты ГУР совместно с активистами группы BO Team провели кибератаку федерального центра выдачи цифровых подписей.