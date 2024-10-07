Хакери атакували топпропагандистські канали: під ударом Росія 24

За наявною інформацією, мовлення цих каналів було зупинено не тільки онлайн, але й на телебаченні

Фото: ресурси пропагандистів РФ

Хакери 7 жовтня зламали російські державні пропагандистські телеканали Росія 1, Росія 24 та інші. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник у правоохоронних органах.

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За даними джерела, кіберфахівці здійснили масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Зранку 7 жовтня перестали працювати онлайн-трансляції основних пропагандистських каналів, таких як Росія 1, Росія 24, Росія культура, РТР Планета та понад 20 інших.

За наявною інформацією, мовлення цих каналів було зупинено не тільки онлайн, але й на телебаченні.

Працівники компанії стверджують, що "була знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".

Відповідальність взяло на себе анонімне хакерське угруповання Sudo rm-RF.

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13 вересня фахівці ГУР спільно з активістами групи BO Team здійснили кібератаку федерального центру видавання цифрових підписів.