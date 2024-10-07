Міноборони створило новий підрозділ, який займатиметься кіберзахистом

Новостворений Центр реагування на кіберінциденти буде відбивати атаки хакерів

Фото: Міноборони

Міністерство оборони створило нову окрему структурну одиницю, що відповідатиме за кіберзахист, – Центр реагування на кіберінциденти. Його очолить заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, йдеться на сайті відомства.

"Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", – зазначила Черногоренко.

В Міноборони уточнюють, що військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти.

Головні завдання Центра реагування на кіберінциденти:

→ реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків;

→ вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони;

→ впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки й обміну інформацією про кіберзагрози;

→ взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань;

→ організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки;

→ співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

Раніше команда кібербезпеки функціонувала в Центрі інновацій Міністерства оборони. Виокремлення у спеціальну структурну одиницю дозволить розширити зону відповідальності у сфері кіберзахисту.

4 жовтня у Міноборони анонсували оновлення застосунку "Армія+", в якому з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також буде розширено перелік електронних рапортів.