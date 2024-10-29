Головне управління розвідки 28 жовтня провело успішну операцію в місті Мєґіон Ханти-Мансійського округу Росії. Палали мерія та автопарк поліції, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.

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На першому поверсі мерії було вибито три вікна, в них залили напалм (загущений бензин) та підпалили. Після цього на гарячу лінію Федеральної служби безпеки Росії надійшло повідомлення про замінування будівлі.

Пожежники не могли розпочинати гасіння вогню доти, доки правоохоронці з'ясовували, чи справді в будівлі є вибухівка. В цей час пожежа охоплювала все більшу площу. У результаті вогнем було повністю знищено канцелярію мерії, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень.

У той час, поки поліція та пожежники намагались загасити мерію, напалм розлили на автомобілі місцевої поліції, які перебували на паркуванні під охороною. Унаслідок другої пожежі згоріли мінімум п'ять поліційних авто.