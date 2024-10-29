Дрон вперше долетів до Чечні, Кадиров заявив про влучання по військовому університету – фото
Диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в ніч проти 29 жовтня невідомий безпілотник вперше атакував територію республіки, влучивши у будівлю університету спецпризначення.
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За його словами, інцидент стався о 06:30 за місцевим часом.
"У Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря загорівся дах порожньої будівлі на території Російського університету спецпризначення. Жертв і постраждалих немає. Пожежу загасили", – написав Кадиров.
Російські пропагандистські медіа публікують фото з місця. На ньому видно щонайменше два осередки займання, які виникли на даху будівлі.
Від українського кордону до Гудермеса близько 736 км.
- Вдень 12 жовтня у Чечні пролунав вибух на заправці LionTek, після чого почалася масштабна пожежа.