Дрон впервые долетел до Чечни, Кадыров заявил о попадании по военному университету – фото
Диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ночь на 29 октября неизвестный беспилотник впервые атаковал территорию республики, попав в здание университета спецназначения.
По его словам, инцидент произошел в 06:30 по местному времени.
"В Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустого здания на территории Российского университета спецназначения. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", – написал Кадыров.
Российские пропагандистские медиа публикуют фото с места. На нем видно по меньшей мере две очага возгорания, возникших на крыше здания.
От украинской границы до Гудермеса около 736 км.
- Днем 12 октября в Чечне прогремел взрыв на заправке LionTek, после чего начался масштабный пожар.