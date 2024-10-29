Дрон впервые долетел до Чечни, Кадыров заявил о попадании по военному университету – фото

Инцидент произошел в 06:30 по местному времени в городе Гудермес

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ночь на 29 октября неизвестный беспилотник впервые атаковал территорию республики, попав в здание университета спецназначения.

По его словам, инцидент произошел в 06:30 по местному времени.

"В Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустого здания на территории Российского университета спецназначения. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", – написал Кадыров.

Российские пропагандистские медиа публикуют фото с места. На нем видно по меньшей мере две очага возгорания, возникших на крыше здания.

От украинской границы до Гудермеса около 736 км.

Карта: Google