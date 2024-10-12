В Чечне произошел взрыв на заправке, среди погибших есть дети – видео

Полыхающая цистерна вылетела с заправки во двор жилого дома, убив детей и взрослых, сообщают в МЧС

Взрыв на заправке в Грозном (Фото: t.me/shot)

Днем 12 октября в Чечне прогремел взрыв на заправке "Лидер", после чего начался масштабный пожар. Есть погибшие и пострадавшие, сообщают в министерстве чрезвычайных ситуаций России.

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Взрыв на заправке прогремел около 15:30 в Грозном – столице Чечни на проспекте Мохаммеда Али. Утверждается, что взорвалась цистерна с газом, огромный столб огня был виден за сотни метром.

Горящая цистерна из-за взрыва была отброшена на 500 метров и прилетела в ближайший двор жилого дома, где находили дети и взрослые, сообщают местные СМИ. В результате этого погибли четыре человека, среди которых дети 5 и 6 лет. Пострадали минимум пять человек.

После первого взрыва на АЗС прогремели еще несколько, в радиусе одного км от АЗС взрывной волной выбиты стекла домов, семь машин повреждены. По состоянию 16:37 пожар на площади 900 "квадратов" потушили силами 37 пожарных, сообщили в МЧС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лично контролирует ситуацию со взрывом и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

По данным российских Telegram-каналов, владельцем заправки может быть местный 48-летний бизнесмен Салман М. или депутат Грозненской городской Думы Рустам Арзиев. Последний приехал на место пожара, правоохранители начали расследование.