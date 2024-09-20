Суд арестовал подозреваемого в убийстве на АЗС в Киеве

Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивов своих поступков не объясняет, отметили в прокуратуре

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

41-летнему киевлянину, подозреваемому в убийстве мужчины на автозаправочной станции в Святошинском районе столицы избрана мера пресечения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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По ходатайству прокуроров мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на АЗС, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года.

Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивы своих поступков не объясняет, отметили в прокуратуре.

По версии следствия, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге подозреваемый с гладкоствольным ружьем в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль Honda Accord.

После короткого диалога он произвел выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления. От полученного ранения пенсионер скончался.

Впоследствии злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных мотивов, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

15 августа 2024 года в Тернопольской области правоохранители сообщили о задержании вооруженного мужчины в военной форме, который стрелял по людям, – погибли два человека, трое ранены.

14 сентября в Хмельницкой области мужчина расстрелял из автомата Калашникова две служебные машины, а также ранил полицейского и гражданского.

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